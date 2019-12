Su Radio Onda Ligure 101, oggi dalle 13 alle 14, puntata speciale dedicata al Natale a Loano. Ospite in studio l’assessore Remo Zaccaria e in collegamento telefonico il sindaco Luigi Pignocca, per presentarci il ricco programma di eventi natalizi proposto dal comune loanese.

Si può ascoltare la trasmissione su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store.