Alitalia, Rixi (Lega): "Governo ha fallito: non votiamo un decreto in bianco, senza garanzie su futuro compagnia e lavoratori"

"Non andremo a ratificare un decreto in bianco, di un solo articolo, che non indica un piano industriale, non stabilisce il perimetro delle attività che andrà a svolgere il commissario, che non dà nessuna risposta ai lavoratori né indicazioni sul futuro della compagnia di bandiera. Un decreto portato in aula nel corso della discussione di una Manovra finanziaria con la motivazione dell’urgenza: perché, se c’è l’urgenza, allora analogo provvedimento è stato per due volte stralciato dal Dl fiscale e nella commissione Bilancio al Senato? Il governo ha dimostrato di avere le idee molto confuse su una partita strategica per il Paese. Quel che è certo è che le tanto sbandierate cordate oggi si sono volatilizzate o probabilmente non c’erano come non c’è ancora oggi un piano industriale".

Lo dichiarato il deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi durante la discussione delle pregiudiziali del Dl su Alitalia alla Camera.