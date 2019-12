Funivie, accettata la richiesta dei sindacati: l'8 gennaio convocato un tavolo al MIT

Hanno trovato accoglimento questa mattina le richieste dei sindacati formulate lo scorso 2 dicembre a seguito dell'incontro tra l'azienda Funivie e le sigle sindacali di avere un tavolo di confronto tra Ministero, Regione e tutti i soggetti chiamati in causa.

L'incontro si svolgerà il prossimo 8 gennaio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sede di via Nomentana a Roma. Protagonisti, oltre alle rappresentanze delle amministrazioni locali interessate come i Comuni di Cairo Montenotte e Savona, Provincia, Regione Liguria, Autorità Portuale e Prefettura, anche i diversi ministeri coinvolti, ossia MLPS (Lavoro e Politiche Sociali), MIT (Infrastrutture e Trasporti) e MISE (Sviluppo Economico).

Sul tavolo della discussione il futuro dell'azienda e dei suoi lavoratori, che ad oggi non godono di alcun ammortizzatore sociale e possono far affidamento su un solo fondo di sostegno attivato da poco e con risorse, a detti dei sindacati, sufficienti per all'incirca un solo mese.