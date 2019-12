Manovra, Rixi (Lega): "Aumento tasse sulla logistica blocca investimenti”

“L’applicazione della Robin tax al 3,5% ai concessionari portuali, aeroportuali, autostradali e ferroviari è un danno enorme per tutto il settore della logistica. Invece di incentivare gli investimenti per l’efficientamento della catena logistica, puntando sulla sicurezza e l’ambientalizzazione, il governo giallorosso prevede una folle virata che rallenterà se non addirittura bloccherà gli ingenti investimenti già previsti dagli operatori, rendendo sempre meno competitivo il nostro sistema nazionale”.

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile Infrastrutture Edoardo Rixi.