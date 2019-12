Riqualificazione energetica di 76 edifici di edilizia popolare grazie a un progetto regionale. Marco Scajola "Riconosciuto a livello europeo il nostro grande lavoro"

Parte in Liguria un’iniziativa regionale, con fondi della comunità europea, sulla salvaguardia dell’ambiente. Si tratta di ‘Enershift’, un progetto per cui sono stati stanziati 13 milioni di euro che serviranno a riqualificare settantasei edifici di edilizia residenziale pubblica in sedici comuni della regione, partendo dal ponente con i comuni di Bordighera e Imperia. Per quanto riguarda la provincia di Savona, Albenga, Millesimo, Cengio e Quiliano. Poi, Genova, Ronco Scrivia, Framura, Levanto, Brugnato, Follo, Arcola, La Spezia, Sarzana e Lerici.



“EnerSHIFT – si legge sul sito - è un progetto volto alla riqualificazione energetica degli edifici ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) della Liguria attraverso la promozione e l’applicazione di modelli di finanziamento innovativi. In linea con il Piano Energetico Ambientale Regionale EnerSHIFT opera per diminuire il consumo di energia, migliorare la qualità di vita degli inquilini e rilanciare l’economia locale. A questo scopo verrà bandita una gara pubblica riservata alle ESCo (Energy Service Company) a seguito della quale verranno stipulati dei contratti di rendimento energetico (EPC)”.



“Una grande soddisfazione, riconosciuto e apprezzato anche a livello europeo il nostro grande lavoro, i cittadini avranno case popolari migliori e moderne”, ha commentato l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.