Senarega (Lega): "W gli Alpini, ospitare nel 2022 adunata nazionale a Genova"

“W gli Alpini. Ospitare nel 2022 a Genova l’Adunata nazionale dell’Associazione nazionale alpini”. E’ la proposta avanzata oggi, tramite un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, dal capogruppo regionale Franco Senarega (Lega). Il documento è stato quindi approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa della Liguria.

“Con questa iniziativa - ha spiegato Senarega - abbiamo impegnato la giunta regionale a intraprendere ogni iniziativa per ospitare l’Adunata nazionale, assicurando tutta la collaborazione e il sostegno necessario di Regione Liguria per organizzare questo importante evento. La sezione di Genova dell’Associazione nazionale alpini, composta da 3000 soci, ha già condiviso la proposta di ‘Genova 2022’ con le altre sezioni liguri, della Valle d’Aosta, del Piemonte e della Francia".

"Ricordando le tradizioni che legano la Liguria al Corpo degli alpini, sottolineo che questa proposta è volta a dare nuovamente fiducia a tutta la regione e, in particolare, al nostro capoluogo, duramente colpito dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi. Inoltre, rammento che la divisione Cuneense, sacrificata sul fronte russo del Don, era formata in gran parte da giovani genovesi e delle vallate liguri; il contributo degli Alpini liguri durante i conflitti, ma anche in tempo di pace, è sempre stato notevole; il medagliere dell’Associazione alpini di Genova conta 12 Medaglie d’Oro; il nucleo della sezione genovese è iscritto nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e Protezione civile dal 1995 fornendo sempre i primi soccorsi sul territorio".

"La Città di Genova ha ospitato l’Adunata nazionale alpini il 20 aprile 1931, 26-28 aprile 1952, 16-18 marzo 1963, 3-4 maggio 1980, 19-20 maggio 2001 (con la partecipazione di 350mila persone)" conclude il capogruppo regionale Lega Franco Senarega.