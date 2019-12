A Roccavignale arriva la "BabboDiversamenteRun", manifestazione sportiva a scopo benefico

Roccavignale ospita la corsa dei Babbi Natale denominata "BabboDiversamenteRun". L'appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre alle ore 15 in piazza Ferraro. Due i percorsi proposti: per i più allenati un percorso di 5 chilometri. Mentre per gli altri e per i corridori "diversamente", è previsto un itinerario da 800 metri.

Apertura iscrizioni a partire dalle ore 14. L’intero ricavato sarà devoluto all'associazione "Diversamente" che da sempre finanzia e realizza progetti a favore di persone diversamente abili della Val Bormida.

Chi non ha il costume non si preoccupi, poiché gli verrà consegnata una maglietta e il cappello. Ci sarà una festa, la musica e animazione per i più piccoli.