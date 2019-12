Incontro e letture con Davide Calì alla libreria Start di Varazze

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 15:00 a Varazze, la libreria per giovani lettori Start, di via Rossello n. 7, ha organizzato un incontro di letture con Davide Calì, noto scrittore di libri per ragazzi, fumettista ed illustratore. Evento gratuito per bambini dai 5 anni.

La libreria Start festeggia il primo anno di attività con lo scrittore Davide Calì, che leggerà con i bambini alcuni dei suoi libri più divertenti: storie di supereroi un pò attempati, di stravaganti investigatori privati e di ladri pasticcioni.

Davide Calì è uno dei più eclettici scrittori di libri per ragazzi. E’ anche fumettista ed illustratore. Pubblica con le maggiori case editrici italiane e straniere, è responsabile editoriale di Hop Edizioni ed è art director di Book on a Tree. Nato in Svizzera, cresciuto in Italia, ha collaborato per diversi anni con la rivista Linus. Ha pubblicato oltre 90 libri tradotti in oltre 30 lingue.