Abrogato lo sconto in fattura, CNA: "Una nostra grande vittoria per gli artigiani e le piccole imprese"

"Il Senato ha abrogato lo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto a ecobonus o a sismabonus. Una decisione che rappresenta una grande vittoria per la CNA. La nostra Confederazione ha combattuto questa jattura per artigiani e piccole imprese fin dall’inizio e per lungo tempo da sola, non accettando nessuna ipotesi di compromesso. La fermezza e la chiarezza hanno prevalso". Lo si legge in un comunicato della CNA.

Soddisfatto il presidente nazionale di CNA, Carmine Battipaglia:

"É con immensa soddisfazione che salutiamo la positiva conclusione della nostra battaglia contro lo sconto in fattura che la Commissione Bilancio del Senato, con un emendamento approvato ieri, ha abrogato - il pensiero di Battipaglia - É una vittoria dell’artigianato e delle piccole imprese e, soprattutto, una vittoria di chi, per primo ed inizialmente anche da solo, ha testardamente e pervicacemente denunciato i nefasti effetti che lo sconto in fattura avrebbe provocato nel nostro settore e ne ha chiesto sin da subito l’abrogazione. E’ una vittoria di chi non ha accettato alcun compromesso, né ufficiale, né sottobanco, sulla pelle delle nostre imprese ed ha sempre mantenuto una posizione coerente perché convinto della giustezza delle proprie idee".

"É una vittoria di quelle 64 nostre imprese (nostre, non di altri) che hanno promosso un ricorso contro lo sconto in fattura all’Antitrust ed alla Commissione Europea, di quelle 5 nostre imprese che hanno ricorso al TAR contro la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le modalità attuative dello sconto in fattura e di quei 5.891 cittadini che, ad oggi, hanno firmato la petizione on line lanciata da CNA Installazione Impianti sulla piattaforma change.org. per sostenere l’abrogazione dello sconto in fattura" continua il presidente nazionale di CNA.

"Ma è una vittoria anche e soprattutto nostra, una vittoria della CNA, e questo va detto senza timore e con orgoglio in quanto siamo stati i primi ad iniziare a combattere questa battaglia contro tutto e tutti dimostrando con i fatti, le parole le lasciamo volentieri ad altri, la nostra capacità di rappresentare in modo vincente i legittimi interessi delle piccole imprese (leggi Eco e sisma bonus, no di Cna Installazione Impianti allo sconto immediato al posto della detrazione)E’ per queste ragioni che, a nome mio personale e dell’intera Presidenza Nazionaledell’Unione Installazione Impianti, voglio ringraziare tutti voi per il convintoimpegno che avete profuso in questi mesi nel perseguire un successo che ci deverendere tutti orgogliosi di quanto siamo riusciti a fare. La vittoria, come si sa, hamolti padri; ma in questo caso è lampante chi sia il padre naturale e chi sianoinvece quelli acquisiti" conclude infine Battipaglia.