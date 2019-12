Accordo sul Contratto di 2° livello con la divisione supermercati Coop Liguria: la soddisfazione di CGIL Filcams, Fisascat e UilTucs

"Il giorno Venerdì 6 Dicembre 2019 si è raggiunto un importante accordo sul Contratto di 2° livello con la divisione supermercati Coop Liguria. Tale intesa garantirà ai lavoratori ed alle lavoratrici di beneficiare dell’accordo integrativo anche per gli anni 2020, 2021 e 2022". Così il comunicato firmato dalle Segreterie Regionali e Provinciali CGIL Filcams, Fisascat e UilTucs.

"Tale fatto assume maggiore importanza in un contesto di crisi e di difficoltà complessive del paese dove è sempre più difficile raggiungere intese di questo tipo - proseguono le sigle sindacali - Abbiamo svolto un lungo lavoro, durato un anno, che ha portato alla collazione dei testi del integrativo, ovvero si sono unificati tutti gli accordi storici di 2° livello in un unico testo reso snello e leggibile in modo semplice. L’accordo consente di ottenere la defiscalizzazione sul premio variabile per gli anni 21/22/23 con evidenti vantaggi economici per i lavoratori. Inoltre sono aumentate le casistiche per ottenere l’anticipazione del TFR. Le Segreterie Regionali e Provinciali di Filcams, Fisascat e Uiltucs esprimono pertanto la massima soddisfazione per l’intesa raggiunta".