Albenga, ancora fake news. L'assessore Pollio: "Le chiavi per accedere ai nuovi bidoni non si pagano"

Ancora voci e segnalazioni errate tra i cittadini di Albenga che in questi giorni si stanno recando negli uffici dell’Ex Ester Siccardi per ritirare i mastelli e le chiavi per accedere ai bidoni della raccolta differenziata di SAT. L’errata informazioni che sta dilagando è quella che le chiavi per poter accedere ai nuovi bidoni devono essere pagate.

“Non è così – afferma l’Assessore all’Ambiente Gianni Pollio - I cittadini non devono assolutamente pagare le chiavi che ritirano. Purtroppo si stanno diffondendo voci errate che prontamente cerchiamo di correggere soprattutto per tutelare tutte le persone che potrebbero cadere in tentativi di truffa o raggiro da parte di soggetti esterni. A tal proposito ricordiamo e ribadiamo anche che i tecnici SAT non effettuano la consegna del materiale a domicilio, in caso di sospette truffe informare immediatamente le forze dell’ordine”.

Con l’occasione si ricorda che per ritirare i mastelli occorre recarsi presso l’ufficio SAT sito nel palazzo Ex Ester Siccardi in via Martiri della Libertà, 2 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9:00-12:00; martedì e giovedì ore 9:00 -12:00/14:00 – 16:00.