Incidente domestico questo pomeriggio a Mallare, dove un uomo di 67 anni è caduto da una scala che stava utilizzando per svolgere alcuni lavori precipitando per circa 3 metri, a quanto riscontrato in un primo momento.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Carcare che lo hanno trasportato con qualche difficoltà, vista la stazza dell'uomo, in codice rosso per un dolore alla colonna vertebrale all'ospedale di Cairo Montenotte.