Giovanni Tiglio è il nuovo segretario generale provinciale Cgil-Flai

Oggi, presso la Camera del lavoro di Savona, alla presenza del Segretario Nazionale Flai Davide Fiatti, l’assemblea generale della categoria ha eletto Giovanni Tiglio alla carica di Segretario Generale.

La Flai è il sindacato di categoria della CGIL che organizza i lavoratori agricoli e i lavoratori dell’industria di trasformazione alimentare.

Con l’elezione di oggi Giovanni Tiglio succede al Lorenzo Ferraro che termina il suo mandato in Flai.

Tiglio entra a far parte del Direttivo della Filcams Savona nel 2018, viene distaccato in Filcams per occuparsi di terziario e cooperazione. A maggio 2019 inizia a seguire il settore del Flai focalizzandosi sulla realizzazione della prossima campagna delle disoccupazioni nella piana di Albenga, arrivando ad oggi con la sua elezione alla guida della Flai Cgil di Savona.