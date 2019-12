Savona da vivere, l'assessore Zunato: "Canti per l'accensione dell'Albero di Natale a Legino"

"Nell'ambito della valorizzazione dei quartieri ed in collaborazione con il Comune di Savona, giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 15,30 in piazza Don Aragno a Legino, i bimbi dell'Asilo Infantile "G. Fazio" e dell'Istituto Comprensivo Savona IV - Plesso "F. Mignone", accompagneranno con i loro canti l'accensione dell'Albero di Natale. Nella piazza saranno allestiti banchetti con i lavoretti degli alunni e leccornie per tutti i gusti".

A comunicarlo è l'Assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato, che aggiunge: "E' sempre bello vedere la partecipazione attiva dei quartieri, ma quando a farlo sono i bambini l'evento è davvero magico, perché nessuno meglio di loro, può trasmettere la gioia del Natale. Naturalmente un ringraziamento particolare è rivolto agli operatori economici che hanno aderito all'iniziativa".