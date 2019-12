Tutto pronto per "Albissola Medievale"

Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre il Natale delle Albisole ci porta indietro nel tempo, dalle ore 18,00 di sabato e per tutta la domenica Albissola Marina diventerà infatti "Albissola Medievale".

Su iniziativa del Consigliere delegato al turismo, Enrico Schelotto, l’Associazione Ordine del Gheppio, tra gli organizzatori di Cairo Medievale, porta questo format interessante e di successo per la prima volta anche ad Albissola Marina per due giornate di danze, combattimenti, locande, soldati e nobili a spasso per il Centro Storico. L’invito è aperto a tutti, senza alcun biglietto di ingresso, per rimanere incantanti da un’Albissola che non avete mai visto!!

L’ Ordine del Gheppio si occupa di rievocazioni storico-medievali ed è composto da persone amanti dello spettacolo e dell'intrattenimento, che cercano di far rivivere un clima il più medievale possibile tramite costumi, banchi didattici e spettacoli di ogni genere.

Tutti i membri dell'Ordine s’impegnano con dedizione in diverse attività quali: recitazione, giocoleria infuocata, danze, combattimenti con svariate tipologie di armi, tamburi, cornamuse e rappresentazioni romanzate di squarci di vita dell'epoca, tutto questo naturalmente con l’unico scopo di rievocare il passato e divertirsi in compagnia di amici.

L’Associazione vanta inoltre la propria partecipazione a diverse manifestazioni storiche in alcune località in giro per l’Italia e anche all’estero come: "Cairo Medievale" a Cairo Montenotte, "Palio degli Asini" e "Fiera Medievale" di Cocconato d'Asti, "Palio di San Bernardo" di Seborga, "Medioevo sotto la Torre" Visone, "Rocchetta Medievale" Rocchetta Cairo, "Noli Medievale" Noli, "Savona Antica" a Savona, "Finalborgo Medievale" Finale Ligure, "Palio di Alba" Alba, "Righi Medievale" a Genova Righi, Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo di Leonessa in provincia di Rieti, ‘’Médiévales de Montfort’’ in Francia, Lago di Costanza tra Svizzera e Germania, in Portogallo e tante altre.