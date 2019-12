Crollo del viadotto "Madonna del Monte". Il ministro De Micheli ha riferito oggi in Parlamento

E' arrivata in Parlamento questo pomeriggio, nella seduta delle 17.30, la situazione del viadotto "Madonna del Monte" sulla A6 in direzione Torino.

A riferire della questione alla Camera è stato il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, che ha parlato di quanto fatto finora nella gestione della porzione crollata e delle contromisure prese per garantire la sicurezza del viadotto lato sud, l'unico rimasto per garantire il collegamento rapida tra Liguria e Piemonte, ma anche tra costa ed entroterra.

Sostanzialmente confermato dal ministro quanto riportato fin dalle prime verifiche effettuate dagli enti e dai corpi preposti: a partire delle cause del crollo, ossia la frana su di un'are totale di 14mila metri quadrati che ha movimentato circa 30mila metri cubi di materiale, fino ai tempi (quattro mesi) ed alle modalità (ponte a campata unica) di ripristino del tratto autostradale, di gestione di Autofiori.

Restano sotto osservazione dunque il fronte franoso e le pile del viadotto sud, grazie ad un sistema di monitoraggio installato dal concessionario in collaborazione con la Fondazione CIMA e l'Università di Firenze, per evitare che la massa possa danneggiare anche i sostegni della carreggiata ancora in uso a doppio senso.

In caso di preallarme ed emergenze meteo, infatti, anche quest'ultima verrà interdetta al transito, in base al piano speditivo della viabilità sottoscritto con Regione, Prefettura, Comune di Savona, CIMA ed UniFi.

A conclusione l'annuncio dell'implementazione delle procedure di valutazione dello stato delle infrastrutture improntate ai migliori standard tecnici ed una rivisitazione dei criteri di priorità di intervento da parte dei concessionari autostradali. Consiglio superiore dei lavori pubblici sta perfezionando linee guida tecniche improntate alla sicurezza dei viadotti e ai criteri di transitabilità in corrispondenza di situazioni non conformi agli attuali standard tecnici.

Un'ultima parte di intervento particolarmente apprezzata dal pentastellato Simone Valente. Dopo aver sottolineato ancora una volta la necessità di un piano straordinario per la nostra regione nella soluzione dell'emergenza e nella prevenzione di essa, l'onorevole savonese ha tenuto a precisare come serva intervenire a 360 gradi sulla gestione della responsabilità. Toccata dunque la questione delle revoche ad Autostrade per l'Italia, cavallo di battaglia che il M5S ha già fatto suo ai tempi del crollo del Ponte Morandi con l'allora ministro alle Infrastrutture Toninelli.