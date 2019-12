Disagi tecnici all'ospedale San Martino di Genova, predisposte navette per il San Paolo di Savona

Ventotto pazienti oncologici del San Martino di Genova potranno fruire, a partire dalla giornata di lunedì 16 dicembre, di un servizio di bus navetta diretto al San Paolo di Savona.

Questa decisione è stata presa urgentemente a seguito del guasto di due macchinari predisposti alla radioterapia nel giro di pochi giorni.

Si tratta di 28 pazienti per i quali le cure non potevano essere rinviate o sospese in vista della risoluzione del guasto.

Nel frattempo la problematica è al vaglio della Regione Liguria, che si sta attivando per minimizzare i disagi.