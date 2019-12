Diciotto ragazzi della comunità di recupero "Shalom" in visita domenica all'Abbazia di Finalpia

Un’occasione unica per tutti i ragazzi ed i loro genitori, per entrare in diretto contatto con una problematica che oggi purtroppo, affligge moltissime famiglie. Ascoltare la storia di questi ragazzi può diventare fondamentale per capire fino in fondo quale sia il prezzo da pagare in cambio di quell’attimo di sballo in cui tanti ragazzi oggi si rifugiano per scappare da una vita che non li soddisfa. Le relazioni profonde e vere possono sanare, prevenire e trasformare il disagio giovanile in forza vitale. Vi aspettiamo