Natale solidale pro animali ad Albenga: una serata di beneficenza organizzata dall'Enpa

Venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 19, si terrà ad Albenga, in via Milano 9 presso il salone delle Opere Parrocchiali San Michele, una serata dedicata alla beneficenza per i nostri amici animali

E’ organizzata dai volontari della Protezione Animali di Albenga, che stupiranno i partecipanti con un ricco apericena a buffet (al costo di soli 10 euro), in un salone addobbato grandiosamente dove rivivrà la magica atmosfera del Santo Natale; con giochi della tradizione, articoli artigianali realizzati dalle instancabili volontarie dell’Enpa, che si potranno avere con offerte minime per trasformarli in regali natalizi; con il sempre amato gioco dei tappi, ideale per grandi e piccini, e... l’arrivo del vero Babbo Natale, con cui si potrà fare un selfie e, per finire, si brinderà tutti insieme, assaggiando una fetta di panettone o pandoro.

Il combattivo gruppo di volontari/e dell’Enpa di Albenga svolge la propria attività all’interno del canile comunale di Enesi, dove accudisce gli ospiti a quattro zampe, attenuando con l’amore e le cure il trauma dell’abbandono, ricercando una nuova famiglia che li adotterà definitivamente. Il canile è aperto alle visite dalle 08.30 alle 13.00, da lunedì a sabato.