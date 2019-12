Torna "Ahm... Abili Cuochi", cibo e sicurezza si incontrano grazie alle sinergie tra Inail Savona e Alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure

Un fine settimana – giovedì 12 e venerdì 13 dicembre 2019 – all’insegna della sicurezza per l’Istituto d’Istruzione Superiore di Finale Ligure “Migliorini” (ramo alberghiero), occasione di formazione, apprendimento, laboratorio, degustazione e premiazione.

Due giornate – a cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Finale Ligure “Migliorini” – ramo alberghiero – di Finale Ligure e dell’INAIL di Savona – che vedranno protagonisti il mondo del “food” e quello della “safety” con l’obiettivo di approfondire la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione al settore della ristorazione.

Giovedì 12 dicembre , nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, gli alunni delle classi quarte dell’I.I.S. – ramo alberghiero – di Finale Ligure prenderanno parte ad una giornata formativa tenuta da personale dell’INAIL e da 2 alunni delle classi quarte, già formati in precedenza dal processo prevenzione INAIL e da 2 studenti dell’ITIS di Savona.

Venerdì 13 dicembre , presso i locali della scuola, una gara culinaria vedrà sfidarsi n° 4 squadre ciascuna delle quali composta da uno studente e da un “grande” invalido INAIL, nella realizzazione di un piatto fra cui i componenti siano presenti le olive e l’olio extravergine d’oliva, in collaborazione con l’antico Frantoio Tavian di Segno .

Saranno circa 80, infatti, gli alunni del quarto anno coinvolti nel percorso formativo sui rischi connessi alle attività tecnico pratiche svolte e connaturati alle professioni tipiche della sala e della ristorazione.

Non solo prevenzione dei rischi, peraltro, per un progetto che – ai sensi del titolo IV del “regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione” – ha previsto il coinvolgimento, in termini di risocializzazione, di Grandi Invalidi INAIL, che si sfideranno nella realizzazione di portate, valutate da una giuria composta da due chef della Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola, dal titolare dell’Antico Frantoio Tavian, sig. Milko Druetti, da un professore di cucina dell’Istituto scolastico e dal Direttore INAIL.

Enrico Lanzone, Direttore territoriale dell’Unità territoriale di Savona e Imperia sottolinea che nel 2018 sono state 204 le vittime di infortuni sul lavoro nel settore ristorazione nella sola provincia di Savona, su un totale di quasi 27 mila in tutta Italia. Non si riflette mai abbastanza sulla pericolosità di un ambiente apparentemente familiare come una cucina. Queste iniziative inaugurano per l’INAIL un nuovo modo di fare prevenzione e cultura della sicurezza sul lavoro che parte da un sapere pratico/esperienziale rivolto alle nuove generazioni.

Angela Cascio, Dirigente scolastico dell’I.I.S. Migliorini di Finale Ligure, precisa: ”Con grande entusiasmo abbiamo accettato di diventare partner di INAIL in questa preziosa esperienza, che giunge al secondo anno di realizzazione, che è stata presentata al Salone dell’Orientamento “Job e Orienta” di Verona lo scorso 29 novembre.

La positiva esperienza, iniziata lo scorso anno, di collaborazione con l’INAIL vede il nostro Istituto ancora una volta impegnato in una gara in cui non ci saranno solo i vincitori contingenti (gli studenti e le persone con invalidità che formeranno le piccole brigate) ma anche i vincitori a lungo termine: tutti coloro che, coinvolti nel progetto “Ahm…abili cuochi”, rifletteranno sull’importanza della protezione e della prevenzione”.