"Vuoi il mio posto? Prendi anche il mio handicap": al via a Cairo una campagna per la tutela della disabilità

L’amministrazione comunale di Cairo Montenotte, in collaborazione con il Leo Club Valbormida, dà avvio a una campagna di sensibilizzazione sociale con l’obiettivo di promuovere sempre meglio e sempre più rispetto e attenzione per le disabilità, richiamando le coscienze a semplici e quotidiani comportamenti civici, che per primi qualificano una Comunità Locale che sa crescere, progredire e includere ogni suo appartenente.

Con un messaggio "Vuoi il mio posto? Prendi anche la mia disabilità", palesemente provocatorio, ma certamente capace di indurre profonde riflessioni, l’amministrazione presenterà l’iniziativa, sabato 14 dicembre, alle ore 11,30 in Sala Peluzzi – Biblioteca Comunale, Palazzo Scarampi.