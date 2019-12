Albenga festeggia la 16enne Nicole Vio, eletta "Miss Inverno 2019" (FOTO)

Nicole Vio, albenganese, studentessa 16enne al Liceo Scientifico Giordano Bruno, ha prevalso con la sua fresca bellezza su 23 altre concorrenti alla finale di "Miss Inverno 2019" svoltasi ad Imperia.

Dopo un paio di giorni di riposo dalla kermesse, Nicole è stata festeggiata dai negozianti del centro storico di Albenga. Oltre a baci veri, ha ricevuto anche baci di pasticceria, bevande, e doni vari. Ha posato per noi in esclusiva davanti alle Torri e in piazza San Michele davanti all'Albero di Natale. Infine è stata "precettata" dai Fieui di Caruggi (prof. Gino Rapa) e condotta nella loro Cantina allestita da Dino Vio, i quali l'hanno eletta "Fiondina ad honorem".

Nicole Vio è una ragazza che, oltre che essere bella, è molto intelligente, dedita allo studio che mette davanti ogni cosa. Ha scelto il liceo scientifico ad indirizzo Lingue Straniere perché da grande le piacerebbe girare il mondo con incarichi diplomatici. E' anche volontaria allo Yep

Un'altra ragazza molto applaudita dal pubblico è la pietrese di origini bergamasche Giada Salvi, 19 anni anche lei studentessa: è al primo anno di Giurisprudenza. Quest’anno ha partecipato anche alle regionali di Miss Italia Liguria "Una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere" ha affermato. Il fortunato fidanzato è un giovane dianese.