Albenga, l'assessore Vannucci incontra il presidente del CIV

L’Assessore al commercio Mauro Vannucci ha incontrato il neoeletto Presidente del CIV Bruno Robello De Filippis per dare il via a un proficuo rapporto di condivisione e collaborazione.

Afferma l’Assessore Vannucci: “Credo che il meraviglioso spettacolo offerto a cittadini e turisti con le proiezioni architetturali, da considerare un evento straordinario non per il solo Centro Storico, ma per tutta la città, sarà in grado di attirare migliaia di visitatori. In questi giorni ne abbiamo avuto prova, infatti, molte persone hanno affollato le vie del centro pronte a scattare una foto e farsi travolgere dall’atmosfera che questi giochi di luce riescono a creare. Proprio per questo ritengo sia indispensabile avviare con i commercianti un percorso volto a dilatare, per il periodo delle festività natalizie, gli orari di apertura delle loro attività. Lavorando tutti insieme e remando nella stessa direzione, potremo dare un servizio migliore ai visitatori già attirati dalle proiezioni”.

“Concludo – afferma Vannucci – con un particolare incoraggiamento al CIV e a tutto il suo direttivo e con un ringraziamento particolare alla consigliera delegata al centro storico e gli eventi Marta Gaia che ha lavorato con determinazione ed entusiasmo e, naturalmente, al Vicesindaco Passino. Albenga è diventata ancora più magica per queste festività”.

Massima la collaborazione e il dialogo dimostrati da Bruno Robello De Filippis: “Il CIV si è appena rinnovato e abbiamo entusiasmo e voglia di fare. Il nostro obiettivo è quello di continuare nel percorso di valorizzazione del Centro Storico ed abbiamo già in mente alcuni eventi da realizzare nelle prossime settimane”.