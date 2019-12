Cairo, concorso pubblico per la copertura di 5 posti di istruttore amministrativo: il 13 gennaio la prova scritta

Si terrà il prossimo lunedì 13 gennaio 2020 la prova scritta per il concorso pubblico per la copertura di 5 posti di istruttore amministrativo di categoria Cl a tempo indeterminato e pieno. Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte.

L'esame si terrà presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria (ingresso da Via XXV Aprile) a partire dalle ore 9.30.

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità per le procedure di identificazione. Per quanto riguarda il materiale necessario per sostenere la prova, verrà fornito dall'amministrazione. Altri testi formativi, non saranno consentiti.