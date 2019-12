Celle, chiude il Consorzio Promotour, a rischio tutti i maggiori eventi cellesi: "Difficoltà che non dipendono da noi"

"Sto pensando di chiudere e mettere il Consorzio in liquidazione dopo 26 anni di lavoro per Celle. Sono molto preoccupato e deluso, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere".

Franco Abate, presidente del Consorzio Promotour di Celle in anteprima a Savonanews (LEGGI ARTICOLO) aveva preannunciato un possibile addio e ieri sulla pagina Facebook "W Celle" è arrivata l'ufficialità.

"Amici di W Celle, con l'inizio del 2020 purtroppo si chiuderà l'attività del Consorzio Promotur: difficoltà che non dipendono da noi non ci consentono più di andare avanti ad organizzare le nostre manifestazioni. Dovremmo dire addio a Vin Per Focaccia, alla Cena delle Rose, ad Acciugalonga, A Spasso nel Tempo, Mand'Ommu, Basilico Night, Notte Bianca, Notte Viola, Borgo in Festa, a Celle in Bancarella, ai mercatini di via Colla e dei Piani, alla Festa di San Sebastiano, ai Tornei di Burraco, a Negozi Fuori, alle attività natalizie e tante altre piccole occasioni di intrattenimento, gioia, condivisione e beneficenza".

Troppo ampie le distanze di vedute con il sindaco Caterina Mordeglia che con una lettera aveva annunciato di voler rinunciare sia al mercatino che a Borgo in Festa. Una situazione che si protrae, oltre agli incontri tra le due parti avvenuti a maggio, durante l'estate e qualche settimana fa, da quando la prima cittadina aveva anche annunciato di non dare vita al Capodanno (problemi legati alla sicurezza e alla mancanza di risorse) anche se il Consorzio a nome dell'imprenditoria cellese si era fatto avanti per contribuire economicamente.