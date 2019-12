Esercitazione di protezione civile domani plessi scolastici delle Albisole

Le amministrazioni Comunali delle Albisole ed i rispettivi Servizi di Protezione Civile, i Comandi di Polizia Locale,e l’Associazione A.I.B. delle Albisole, nella mattinata di venerdì 13 dicembre 2019 simuleranno delle esercitazioni di allerta idrogeologica e terremoto con i plessi scolastici di ogni ordine e grado dei due territori comunali.

Il consigliere comunale con delega alla Protezione Civile del Comune di Albisola e Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune di Albisola Superiore Lodovisi Antonella che ha organizzato le esercitazioni con il Dirigente Scolastico dr.ssa Maria Rosalba Malagamba e le RSPP dei diversi plessi scolastici spiega: “queste esercitazioni cadono a fagiolo dopo l’evento dell’allerta idraulica/idrogeologica del 23-24 dicembre 2019 che ha colpito fortemente i nostri territori, queste esercitazioni hanno come scopo principale di stimolare comportamenti autoprotettivi di grandi e piccini. Prossime esercitazioni saranno dedicate agli incendi. I Comuni delle Albisole anche per le emergenze, come per il turismo ed altri servizi comunali, collaborano insieme con le funzioni associate di Protezione Civile ed anche con i volontari dell’Associazione A.I.B. Albisole, per meglio gestire tutte le calamità che sempre più colpiscono i nostri territori”.

Coinvolti saranno Scuola Primaria di Albissola Marina, Scuola dell’Infanzia Ines Negri di Albissola Marina, Scuola Secondaria ”A. Barile” di Albissola Marina e l'Istituto Comprensivo La Massa

