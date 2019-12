Prende vita il Vado Gateway: operativa una parte della banchina della piattaforma Maersk

È arrivato il grande giorno. È stato reso operativo il "Vado Gateway" con i suoi primi 450 metri di banchina. Dopo anni di progettazioni, attesa e polemiche (che continuano a farsi sentire) la piattaforma Maersk gestita da Apm Terminals è una realtà.

Questa mattina erano presenti il Ministro alle Infrastruttura Paola De Micheli, il presidente della Regione, Giovanni Toti, il presidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini, il sindaco di Vado, Monica Giuliano oltre naturalmente a tutti i soci e organizzatori.

Una banchina che avrà una capacità nel prossimo futuro da 750 a 900mila container con una linea di accosto di 700 metri.

Attualmente gli occupati sono 234 (Apm Terminal 77, Reefer Terminal 157), per un totale dei lavoratori che verranno inseriti che saranno 401 in totale tra management e impiegati, operatori mezzi e manutentori (237 per il parziale avvio attività, 309 nell’avvio attività, 401 a regime).

La grande importanza del terminal portuale vadese Apm sta nel fatto, oltre agli sviluppi economico-finanziari e le prospettive di lavoro che sta offrendo e potrebbe offrire nel futuro immediato che la Cina abbia puntato da tempo gli occhi e investito su una struttura che darà importanti sbocchi portuali per la via della Seta (hanno quote fondamentali le due società cinesi Cosco Shipping Ports (per il 40%), e Qingdao Port International (per il 9,9%).

Le operazioni nei primi mesi saranno aumentate in modo graduale ma non mancano i problemi legati alle infrastrutture, manca ancora infatti un'efficiente rete di collegamenti con la rete viaria e ferroviaria. Su tutte, la strada di scorrimento veloce e il casello di Bossarino in netto ritardo rispetto al cronoprogramma.

37 milioni e 500mila euro sono invece stati stanziati dall'Autorità di Sistema Portuale per la realizzazione della viabilità retroportuale e i nuovi varchi doganali nel comune di Vado Ligure.

18 milioni saranno stanziati sulla viabilità nel tratto di via Trieste e per i torrenti e rii comunali, rispettivamente 15 milioni (14 milioni e 400 mila euro nel programma triennale dei lavori per l'anno 2021 e 600mila euro nel programma biennale dei servizi per l'anno 2020) e 4 milioni e 500 mila euro nell'anno 2020.