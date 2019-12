Calizzano, dorme profondamente e non risponde alle chiamate: mobilitati i soccorsi

Soccorso persona a Calizzano. L'episodio si è verificato questa notte in via Laghetti, poco distante dalla caserma dei carabinieri, per una persona che non rispondeva al telefono.

A lanciare l'allarme una conoscente molto preoccupata. Immediato sul posto l'intervento dei soccorritori (carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte e i militi dell'emergenza sanitaria).

Per fortuna si è trattato di un falso allarme, La persona infatti, stava dormendo profondamente e per tale motivo, non aveva sentito squillare il telefono.