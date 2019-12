Una bravata e poco più. Ritrovata dai carabinieri la bambina di Calice Ligure allontanatasi questa mattina da casa

Si è fortunatamente conclusa col lieto fine la vicenda della bambina di 10 anni di Calice Ligure per la quale era stato lanciato in mattinata l'allarme da parte di genitori ed insegnanti che non l'avevano vista arrivare a scuola.

A ritrovarla, poco lontano da casa in quella che si è poi rivelata una banalissima "bravata" giovanile, sono stati gli uomini del comando finalese dei Carabinieri, intervenuti sul posto già da poco dopo le 11.30 di stamattina.

La giovane aveva raccontato ai genitori che si sarebbe recata da una vicina per un rapido saluto prima di avviarsi verso la scuola, dove però non si è mai presentata facendo scattare l'allarme.

Una bugia detta con innocenza ma che ha causato un grande spavento, risoltosi per fortuna con una sgridata e senz'altro un insegnamento in più per la ragazzina.