Appartamenti in vendita a Sanremo: quali zone sono le migliori?

Quando si parla di Sanremo la prima cosa che viene in mente, ovviamente, è il Festival della Canzone italiana, per cui potrà sembrare insolito rivolgere la nostra attenzione ad altro come per esempio agli appartamenti in vendita a Sanremo. Il mercato del mattone, da queste parti, è molto vivace e particolareggiato, per cui trovare appartamenti in vendita a Sanremo può sicuramente essere un ottimo investimento e un affare da non lasciarsi scappare. Ecco quindi qualche consiglio per scovare le migliori case a Sanremo.

Perché proprio Sanremo?

Sanremo si trova nel mezzo della riviera di Ponente, detta anche riviera dei fiori. La città è meravigliosa in ogni suo angolo, non solo per via del famosissimo festival della canzone. Sicuramente è un aspetto importante da considerare, dato che ogni anno, dal lontano 1951, attira orde di visitatori e lavoratori che, seppur per brevi periodi, cercano alloggi e stanze. Per questo aspetto, quindi, Sanremo è un investimento da prendere in considerazione, dato che possedere un immobile da affittare costituisce una sicura rendita duratura nel tempo.

Il centro, la vera chicca della città

Il centro storico di Sanremo, come quasi la totalità dei comuni italiani, coincide con la parte più antica della città. Qui è chiamato “La Pigna” ed è un insieme grazioso di vie e stradine strettissime, piazzette meravigliose, antichi palazzi, scalinate e archi. La Pigna è la zona medievale dalla quale si raggiunge il famoso Santuario di Nostra Signora della Costa dal quale si scorge il panorama più bello sulla città. In questa zona gli acquisti di immobili sono un prezioso investimento, sia per la qualità della vita che per i rendimenti che offre qualora decideste di affittare.

Le migliori zone

Il clima di Sanremo è sempre mite e godibile, in qualsiasi periodo dell’anno. Per questo è famosa anche come la città dei fiori che ornano tutti gli angoli della città e, sebbene l’autunno sia una stagione piovosa, tutti sono concordi nel considerarlo un posto in cui si sta bene durante tutto l’anno. La città è suddivisa in 19 zone immobiliari. Le migliori sono Rondo San Bernardo, Piazza Gassini, La Pigna, il Monte di Corso Cavallotti e Via Mazzini. Queste offrono un mercato di alto profilo con case signorili, ben rifinite e ad un prezzo al metro quadro piuttosto calibrato.

Prezzi interessanti

Le zone che riscuotono maggiore successo per il boom di richieste sono Bussana, San Romolo, Poggio e Caldiroli, considerate fasce immobiliari interessanti sia per il tenore di vita che per la qualità delle zone e dei collegamenti che si rivelano adatte a giovani coppie, famiglie o brevi permanenze. Da queste parti si acquista maggiormente per vivere ma anche l’investimento per l’affitto risulta una buona scelta dato che Sanremo è viva e attiva tutto l’anno, non solo durante la bella stagione. Il prezzo massimo è sui tremila euro al metro quadro per le zone antiche e centrali ma con 160 mila euro, un po’ più in periferia, si acquistano ottimi rustici e anche ville di ottima qualità, magari in zona San Romolo, un quartiere vivace, ridente e molto ben curato.