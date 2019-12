Fontina Dop della Valle d’Aosta e Tartufo Bianco d’Alba. Dalla terra al cielo

Il nuovo marchio distintivo

Il lavoro per l’ideazione, progettazione e realizzazione del nuovo logo che dovrà rappresentare graficamente uniti i due nomi dei prodotti prende le mosse dalla ricerca di eleganza sobria e moderna, senza affettazioni, che dovrà rappresentare nel nuovo segno unificato di Fontina Dop della Valle d’Aosta e Tartufo Bianco d’Alba tutte le caratteristiche dell’identità dei singoli prodotti con i rispettivi territori di cui sono una delle espressioni di maggiore eccellenza e distintività nel mondo. Due narrazioni di territorio e di prodotto differenti. Da una parte la Fontina Dop e la Valle d’Aosta, amichevole nella sua “altitudine”. Dall’altra la Langa che vive un vero e proprio slittamento semantico: da luogo di povertà e disperazione di pavesiana memoria – basta citare qui Anguilla, Nuto e Santa de La luna e i falò - diviene luogo di algida e austera bellezza. Paesaggio culturale. Il Barolo e il Tartufo Bianco. Due fra le maggiori eccellenze enogastronomiche del nostro paese. Si doveva trovare un punto di equilibrio nel multiplo rapporto di similitudine e differenza che scaturisce dalla comparazione dei due luoghi. Un lavoro sulle eleganze, le corrispondenze, le differenze che scaturiscono dal loro incontrarsi. L’incontro è una poesia del gusto che va diretta al centro del sapore.

Da una parte Fontina Dop, che si offre dagli alti picchi, dagli alpeggi, dalle terre alte che ospitano le cime più famose delle Alpi. Dall’altra Tartufo Bianco d’Alba, con la sua Fiera Internazionale che si offre da sotto, dalla terra scura, facendosi spazio in uno spazio che non c’è. L’alpeggio contrapposto all’ipogeo come due luoghi contrapposti nella reverie dello spazio.

Ed è così che nasce il pay off. L’incontro è: dalla terra al cielo.

E poi i due terroir: una linea immaginaria li collega. Una linea da Alba ad Aosta, in cartografia, sulla mappa. Una linea che dai piedi dei monti (la langa piemontese) arriva sino alle vette.

Un marchio che si incarica di rappresentare due eccellenze del mood italiano e dell’italian way of life.

Non una nuova brand (marca), ma un nuovo logo (marchio) per un’unità istituzionale e comunicativa a scopo di promozione congiunta.

Un percorso che dalle dolci colline immerse nell’atmosfera umida e nebbiosa dei vigneti più famosi del mondo, arriva fino alle più alte cime d’Europa che incoronano l’Italia ai confini francesi.

Un invito al viaggio nel gusto. Una promessa di unione tra territorio e prodotto completamente compiuta in un marchio istituzionale.