Come ogni anno torna questa domenica dalle ore 8,30 alle 19,00 circa la Fiera di Natale su viale Martiri della Libertà e viale Italia.

La domenica successiva, inoltre, si terrà una giornata straordinaria di mercato sul Lungocenta Croce Bianca.

Saranno occasioni da non perdere per poter fare i propri acquisti in vista delle festività natalizie e magari qualche regalo.