Pietra Ligure, alla biblioteca civica "Silvio Accame" il premio regionale “Galata Edizioni” 2019 per la promozione della lettura

In occasione del tradizionale incontro di fine anno dell’Associazione Italiana Biblioteche Liguria, che si è svolto questa mattina nella prestigiosa sede della Biblioteca Universitaria di Genova, la biblioteca civica “Silvio Accame” di Pietra Ligure e la sua bibliotecaria, dott.ssa Rita Di Somma, sono state premiate dall’AIB con il prestigioso premio regionale “Galata Edizioni” per aver curato la promozione della lettura con attività qualificanti e coerenti sotto il profilo culturale.

Molte le iniziative e le risorse attivate dalla biblioteca civica pietrese per promuovere e favorire la lettura e, più in generale, la cultura, dalle molteplici presentazioni di libri per adulti e piccini, agli appuntamenti de “Il sogno in cantiere. Incontri in biblioteca di letture ad alta voce”, agli incontri/interveste con autori di spicco del mondo della cultura e dell’attualità..