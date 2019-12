Cittadinanza Segre, Italia in Comune Savona: "Vince la memoria sul negazionismo e il rispetto sull'odio"

Anche la Sezione "Angiola Minella" di Savona del gruppo Italia in Comune interviene sulla cittadinanza a Liliana Segre e commenta: "Siamo stati pronti a criticare la Sindaca Caprioglio per il diverso atteggiamento in trasferta, rispetto alla sua assenza nella sua città circa il riconoscimento dell'importanza di schierarsi contro il fascismo e l'odio. Oggi non esitiamo a ringraziare la Sindaca per aver reso omaggio alla Savona Resistente e Antifascista accogliendo la proposta lanciata da Mimmo Lombezzi e portata avanti fra gli altri, dal Comitato Antifascista Savonese e da noi, nel concedere la Cittadinanza Onoraria a Liliana Segre.

Oggi a Savona vince la memoria sul negazionismo, vince la libertà sull'oppressione, vince il rispetto sull'odio.

Vogliamo lanciare comunque un'ulteriore proposta, per rendere omaggio alla medaglia d'oro che onora la sala del Consiglio comunale e l'intera comunità: pretendere da tutte le associazioni la dichiarazione di rifiutare il fascismo e di difesa della Costituzione per utilizzare gli spazi pubblici, accogliendo l'invito di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma.

Grazie a tutti quelli che hanno combattuto per ottenere quello che è molto di più di un gesto simbolico rivolto al passato: avere Liliana Segre con noi, parla dei valori che vogliamo dare al presente e al futuro di questa città".