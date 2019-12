Finale, la minoranza attacca: "Parcheggio di via delle Mura ancora inagibile: nessun interesse dell’amministrazione"

"Non resta ormai alcun dubbio su quali siano state le ragioni che abbiano spinto gli elettori di Finalborgo a bocciare l’amministrazione in carica". Così la nota ufficiale firmata Massimo Gualberti, capogruppo di minoranza finalese della lista "Le Persone al Centro".

"Una viabilità caotica, una cervellotica organizzazione dei parcheggi, una generale incuria non sembrano però essere bastate per dimostrare la scarsa propensione alla buona amministrazione del sindaco renziano e del suo giovane delfino - continua la nota della minoranza finalese - Stanno ormai compiendo il primo anno i lavori di impermeabilizzazione del parcheggio di via delle Mura, ormai da anni riservato ai residenti, ancor oggi inagibile e desolatamente vuoto, senza che nessuno si degni di occuparsi seriamente della questione. La situazione si è oggi ulteriormente complicata per la contestuale chiusura del precario parcheggio della ex Rivetti, che sta mettendo in evidenza il piano spannometrico dei parcheggi che sta impiegando questa amministrazione".

"Si possono perdere alcune decine di parcheggi per quasi un anno senza mostrare alcun interesse? Per dirla alla Peppone: in politica i fatti sono fatti ancora prima di farsi…" concludono i rappresentanti della lista "Le Persone al Centro".