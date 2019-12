Lunardon: "500 nuove assunzioni per i vigili del fuoco grazie a emendamento Pd inserito nella legge di bilancio"

"Cinquecento nuove assunzioni per i vigili del fuoco. È stato inserito nella Legge di Bilancio l’emendamento firmato dai parlamentari del Partito Democratico Vattuone e Pinotti per rafforzare l’organico di questo importante Corpo dello Stato. Un intervento che offre una prima risposta concreta alle difficoltà in cui versano da tempo i vigili del fuoco, impegnati quotidianamente - e a rischio della propria vita - a garantire la sicurezza dei cittadini. Ringraziamo l’impegno dei parlamentari del Pd e del Governo. Un’altra promessa mantenuta".

Lo dichiara in una nota Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria.