Taglio piante lungo la Lea, il Pd di Cairo: "Anche se poco ornamentali sono comunque una forma di vita"

"Si è celebrata il 21 novembre, la Giornata Nazionale degli alberi. Giornata che in tutta Italia da Nord a Sud ha visto un proliferare di iniziative di sensibilizzazione sul tema degli alberi e del loro ruolo in ambito urbano. A Cairo invece che si fa?? Non si sensibilizza ma si taglia" commenta in una nota il Pd di Cairo Montenotte.

"Si è infatti deciso di tagliare un bel po' di alberi sulla Lea perché considerati dall'amministrazione comunale anche poco ornamentali. Gli alberi anche se poco ornamentali sono comunque una forma di vita e anche se pericolosi potrebbero essere potati e messi in sicurezza".