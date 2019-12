Dego, il calendario 2020 della Croce Bianca diventa una 'mostra d'arte'

Un calendario 2020 con le opere d'arte realizzate da artisti del posto. E' questa l'iniziativa messa in campo dalla Croce Bianca di Dego.

"I calendari sono disponibili presso la nostra sede - spiegano dalla Croce Bianca di Dego - chi vuole può fare un'offerta libera. Siamo già passati a Piana Crixia (quasi dappertutto ndr). Mentre a Dego la distribuzione è ancora in corso. Purtroppo andiamo a rilento perché siamo pochi volontari. Sia per coprire il servizio, sia per fare queste attività. La carenza di militi è in questo momento il problema più serio per l'attività della Croce. Perché questa scelta? Ci piaceva l'idea di coinvolgere gli artisti del posto".

Il ricavato delle offerte dei calendari servirà per finanziare l'attività della Croce Bianca di Dego. All'iniziativa hanno preso parte gli artisti (originari di Dego e Piana Crixia) Monica Porro, Monica Baldi, Maria Paola Chiarlone e Andrea Pisano, che l'ente di pubblica assistenza ringrazia sentitamente.