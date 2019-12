Natale a Laigueglia: un ampio programma fatto di tradizione e folclore, musica e divertimento

Un programma di appuntamenti per le festività natalizie ricco e variegato, con un filo conduttore che è quello della tradizione nelle sue diverse forme ed espressioni, è quello che propone il caratteristico borgo di Laigueglia.

Dalla musica al divertimento fino alla rievocazione in costume della Natività. Con momenti ricreativi da godere tutti insieme degustando una bevanda calda, tipicamente natalizia offerta dalle Associazioni del luogo. Tanti buoni motivi per far visita al borgo antico di Laigueglia e trascorrere una piacevole giornata.

Si comincia il 15 dicembre con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo alle 16.30 nella Parrocchiale di San Matteo e si prosegue il 20 dicembre alle ore 17.00 con il Coro delle Voci Bianche della Scuola Primaria e Secondaria G.B. Libero Badarò, protagonisti nella centralissima Piazza Marconi, con il gruppo Alpini di Laigueglia e Alassio che offriranno la cioccolata calda. Sempre i più piccoli troveranno le piazze principali del budello allestite con il Piccolo Parco dei Divertimenti che rimarrà per tutto il periodo delle festività, tra cui il trenino sui binari, con momenti di animazione con il Mago Taz ed il trucca bimbi.

Il 24 dicembre l’invito è a vegliare con i Pastori in san Matteo alle 22.00. Per chi desidera approfondire la conoscenza della tradizione natalizia del Borgo, sarà visitabile il Presepe artistico al Santuario della Madonna delle Penne che riproduce la Laigueglia nel 1700.

L’anno si concluderà in musica con il Veglionissimo sotto le stelle e dj in Piazza Marconi dalle ore 22,30. Da non perdere per gli sportivi la marcia acquatica lungo costa il primo di gennaio con partenza alle ore 13,00 dal Molo Centrale.

Tra gli appuntamenti di inizio anno il mercatino del biologico in Piazza Libertà il 5 gennaio. Le festività si concluderanno in omaggio alla tradizione il 6 gennaio con l’Arrivo dei Re Magi in cammino dal Capo Mele fino al Molo. Sempre il 6 gennaio, da non perdere, i due concerti jazz di livello internazionale, uno al pomeriggio alle 15.00 ed uno in serata alle 18.00 in Piazza Cavour. Per l’occasione si esibirà infatti il noto gruppo musicale di Rosario Bonaccorso Travel Notes Quartet Featuring Fabrizio Bosso, Andrea Pozza e Nicola Angelucci. I concerti, organizzati dal Comune di Laigueglia, offriranno una anteprima della 25esima edizione del Percfest – Festival Jazz che si terrà a giugno 2020.