A Garlenda si accende il Natale: mercatini e tanta musica nel fine settimana

Questo sarà un weekend ricco di appuntamenti in tema natalizio a Garlenda, a partire già da questa sera con l'accensione del presepe luminoso previsto alle ore 18.30 nel giardino antistante la Chiesa Patronale, al quale seguiranno cori intonati dai bimbi della scuola primaria di Garlenda e la polenta preparata dalla Croce Bianca di Albenga - sezione di Garlenda.

La grande novità di quest'anno saranno i Mercatini Natalizi nella Piazza del Comune di Garlenda. Sono infatti la Pro Loco Garlenda e gli esercenti di Borgata Ponte i promotori di questa iniziativa che accoglierà ospiti e visitatori dalle ore 10.00 alle 18.00 di sabato e domenica.

Gli eventi clou saranno sabato alle ore 16.00 con il concerto della Alassio Casual Orchestra della Scuola di Musica Tomagnini presso la palestra comunale, e domenica sempre alle 16.00 la rappresentazione canora degli allievi della Scuola Primaria di Garlenda.

"Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme questo weekend, nella piazza del Comune di Garlenda troverete bancarelle natalizie, street food, intrattenimenti, gonfiabili, laboratori e giochi per i più piccoli e non potrà mancare il nostro Babbo Natale pronto ad accogliervi con i suoi elfi. Voglio complimentarmi con il Comitato del Presepe Luminoso di Garlenda, con la Pro Loco e con gli Esercenti di Borgata Ponte per l'impegno dimostrato nell'organizzazione delle manifestazioni natalizie, che quest'anno, renderanno ancora più magico il nostro Natale" è il commento di Caterina Murdaca, consigliere comunale con delega alle manifestazioni.