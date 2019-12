Un pezzo di storia di Loano che se ne va: dopo 70 anni di attività chiude la bottega "Fegin", storico negozio di ortofrutta in piazza Rocca.

Era infatti il 1949 quando Vincenzo Bonora, classe 1922, giunse a Loano da Feglino (da qui il soprannome "Fegin", che ha accompagnato da sempre l'esercizio commerciale) aprendo l'attività diventata poi un punto di riferimento per i loanesi.

"Mio padre iniziò vendendo carbone e pali da vigna - spiega Teresa Bonora, figlia di Vincenzo (mancato nel 2001) e Maria, che insieme al fratello Giovanni e al marito Franco ha condotto il negozio proseguendo nel solco tracciato dai genitori - la chiusura è una scelta dolorosa, ma non è più possibile proseguire".

Domani, 14 dicembre, sarà così l'ultima giornata di lavoro al servizio di una clientela che Maria, anche a nome del marito "Fegin", Teresa, Giovanni e Franco hanno voluto salutare cosi: "Il viaggio del nostro negozio è ormai giunto al termine - si legge in un cartello esposto all'esterno dell'attività - Qui, fermi al capolinea, vogliamo ringraziare tutti voi che avete creduto in noi e apprezzato il nostro lavoro. Domani sarà difficile non riaprire quella porta, ma i tanti ricordi di questi lunghi e intensi 70 anni riempiranno i nostri cuori. Vogliamo salutarvi come è nostra consuetudine: un sorriso, un buongiorno e infinite grazie".