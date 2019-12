Meteo, nella notte fiocchi di neve al confine tra Liguria e Piemonte

Questo il bollettino diramato questa mattina da Arpal: "Nella notte precipitazioni, al più deboli, hanno interessato un po’ tutta la regione, concentrandosi in particolare sul settore centrale. Dalla mezzanotte si segnalano 18.6 millimetri a Rapallo (10 in un’ora), 16.4 a Crocetta Orero, 16.2 a Cabanne; nella notte fiocchi di neve in particolare sui tratti appenninici centrali al confine tra Liguria e Piemonte. Venti settentrionali, moderati o forti con raffiche (in costa 66.6 km/h a Fontana Fresca, sui rilievi 67.3 a Casoni di Suvero) mentre il mare è molto mosso in rapido aumento".

"Temperature: alle 7 la minima è di -5.3 ai 1845 metri di Poggio Fearza (Imperia), ma si segnalano anche i -3.0 di Piampaludo e Colle del Melogno (Savona), i -2.9 di Pratomollo (Genova), i -2.7 di Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova). Nello spezzino minima di -1.6 a Padivarma".

"Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.9, Savona Istituto Nautico 4.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.4, La Spezia 3.9" concludono da Arpal.