"Natale al San Carlo": musica di altissimo livello ad Albenga (FOTO e VIDEO)

Si è svolta questa mattina, presso la Musikalische WunderKammer di Palazzo Oddo ad Albenga, la conferenza stampa di presentazione del Concerto di Natale al San Carlo a cura Fondazione Gian Maria Oddi, Lions Club e Leo Club.

L'evento ha rappresentato anche la giusta occasione per la presentazione della collaborazione della Fondazione con il Concorso Internazionale di Ibiza, che quest'anno vedrà l'assegnazione di un premio speciale della Giuria del Concorso assegnato al M° Yuya Tonouchi, consistente in un concerto-premio a cura della Fondazione Oddi.

Sono intervenuti il vicesindaco e assessore al turismo e cultura di Albenga Alberto Passino, il presidente della Fondazione Oddi Alessandro Colonna, il presidente del Lions Club Dario Zunino ed il presidente del Leo club Giovanni Torrengo (che hanno spiegato nel dettaglio il progetto al quale sono destinati i ricavi del concerto) e il direttore artistico della manifestazione Maurizio Natoli.

Nel corso della conferenza stampa, sono state spese parole di entusiasmo dalla Fondazione Oddi per le ottime sinergie che si sono create. Un grazie è stato rivolto dalla fondazione al Comune. Inoltre è stato ricordato che il ricavato dell'evento sarà devoluto ai Lions per progetti di carattere sociale.

Il vicesindaco Passino ha ringraziato la Fondazione Oddi, che si trova in fase di rinnovo del direttivo, ricordando il suo servizio per la città a titolo totalmente gratuito. Inoltre, ha ringraziato anche Maurizio Natoli per l'ottima riuscita di questo concerto di Natale, giunto alla sua seconda edizione e ricordato, dopo il concerto natalizio, la 31esima edizione del Concorso pianistico Città di Albenga.

Il presidente del Lions Club Dario Zunino ha annunciato il compimento dei 50 anni di storia per il Lions Club albenganese, svelando che questa importante ricorrenza, verrà festeggiata con un "service" importante: la riqualificazione dei giardini Paolo VI, alle spalle dell'istituto Trincheri, che andranno così ad accogliere nuove panchine, aree verdi, giochi per bimbi e spazi culturali in grado di accogliere musica, teatro, cinema all'aperto, presentazioni di libri e altro.

Il tema della vista sarà inoltre centrale nel Lions Day. Infatti, in occasione del Concerto di Natale, verrà attivata una raccolta di occhiali usati, che saranno analizzati, sterilizzati e reimpiegati in varie zone del mondo in situazioni di emergenza.

Il curatore Maurizio Natoli, dopo i ringraziamenti di rito alla Fondazione Oddi, che ha fortemente voluto il concerto natalizio, ha descritto l'evento di quest'anno.

"Grazie al Maestro Giovanni Miglietta, curatore del Liceo Musicale e tramite tra Albenga e il Festival di Ibiza. È bello pensare che ci sono persone che dedicano il proprio tempo a questi eventi - commenta Natoli - Il repertorio di questo evento del 26 dicembre alle 21 sarà straordinario - svela Natoli, pur senza anticipare tutto il programma per lasciare il gusto della sorpresa - con autori italiani come Clementi e Galuppi e un gran finale con la Sonata in Si Minore di Franz Lizst".

Contestualmente è stata annunciata l'elezione di Roberto Pirino, a partire da oggi, in qualità di nuovo presidente della fondazione Oddi.

Si ricorda che è consigliabile prenotare con largo anticipo. Biglietti ridotti per gli studenti, gli under 16 e gli over 65. Si può prenotare da oggi, 13 dicembre, presso la segreteria della Fondazione Oddi o la biglietteria di Magiche Trasparenze. Questi i contatti per le prenotazioni: info@palazzoddo.it oppure 0182 571443.