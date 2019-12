Crollo A6: la Procura dissequestra il viadotto Madonna del Monte

La Procura di Savona ha deciso per il dissequestro del viadotto "Madonna del Monte" dell"autostrada A6 Torino-Savona crollato a causa di una frana lo scorso 24 novembre.

Questa l'importante novità giunta dal Tribunale dal Procuratore della Repubblica Ubaldo Pelosi (che aveva aperto un'inchiesto a carico di ignoti per il reato di disastro colposo) e dal sostituto Procuratore Marco Cirigliano, dopo un fermo obbligato della zona, visto che sono state soddisfatte le esigenze di assicurazione delle fonti di prova.

Continuano comunque gli accertamenti e i test sono ancora in corso dei tre periti incaricati dalla Procura: la geologia Valeria Bellini e i docenti universitari Riccardo Berardi di Genova e Bernardino Chiaia di Torino.

Secondo quanto affermato dal Ministro alle Infrastrutture, sia in Prefettura a Savona che alla Camera dei Deputati lo scorso 11 dicembre, i lavori sul viadotto cioè la realizzazione di un ponte a campata unica, dovrebbero durare 4 mesi e potrebbero già, in teoria, partire dopo la notizia positiva arrivata dalla Procura, dando vita così al tanto atteso ripristino della viabilità in tempi brevissimi.