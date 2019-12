Savona, frana su un terreno privato e sulla strada comunale: senso unico alternato sul Cadibona

Nessuna interruzione della strada e neanche grandi code ma è stato istituito da ieri un senso unico alternato sulla Sp 29 del Cadibona.

Dopo la chiusura dell'arteria principale in due occasioni a fine novembre a causa di un'imponente frana, da ieri è stato installato un doppio impianto semaforico in località Maschio a Savona per uno smottamento non sulla strada principale ma interessa un terreno in parte di un privato e in parte in un'area comunale.

"Stanno intervenendo per la messa in sicurezza. Dovrebbe essere risolta in tempi brevi" spiega la consigliere delegata alla viabilità Luana Isella.