Sp 29 del Colle di Cadibona: prevista in serata la riapertura a senso unico alternato con semaforo

Riaprirà questa sera, a senso unico alternato con semaforo, la Sp 29 del Cadibona chiusa da questo pomeriggio a causa di nuove criticità legate agli effetti del maltempo dei giorni scorsi.

"I lavori di consolidamento sono in corso - spiega Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia - miriamo a riaprire a senso unico alternato a breve".

Dopo le violente perturbazioni che si sono abbattute sulla Liguria alla fine di novembre (e che hanno portato, lo ricordiamo, anche al crollo di un viadotto sulla A6 Savona-Torino), lo "status" della Sp 29 del Colle di Cadibona è stato altalenante, con un continuo susseguirsi di chiusure, riaperture parziali o totali, e nuove chiusure.

Gli ultimi aggiornamenti erano di ieri, quando è stato installato un doppio impianto semaforico in località Maschio a Savona per uno smottamento non sulla strada principale ma che interessava un terreno in parte di un privato e in parte in un'area comunale. Quest'oggi però, nel primo pomeriggio, una nuova brutta notizia con la chiusura che a questo punto durerà fino alla serata odierna.