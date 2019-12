Cisano sul Neva "accende il Natale"

Red carpet e ciclamini rossi nei centro storico, rimesso completamente a nuovo dopo l’intervento di riqualificazione atteso da anni, cascate di luci nel palmeto dei giardini di piazza Gollo, “Natale Ecologico” in sala Gollo a cura dei bambini della Scuola dell’infanzia e Primaria “Guido Comanedi” di Cisano sul Neva e delle associazioni del paese e un programma di eventi a cura di Luisa Maurizio, presidente dell’associazione “La Ronzante Gorgogliatrice”.

Maurizio ha recentemente ricevuto l’incarico da parte dell’amministrazione Niero di occuparsi dell’organizzazione del settore spettacoli ed eventi e sociale per il Comune dell’immediato entroterra ingauno.

Il programma di eventi natalizi prenderà il via domenica 15 dicembre, alle ore 18, in piazza Gollo, con “Caro Babbo Natale ti scrivo”, primo Concorso a Premi per la letterina più bella e l’inaugurazione della “Posta di Babbo Natale” dove i bambini potranno imbucare, fino al giorno della vigilia, le proprie letterine con i desideri per il prossimo Natale. L’iniziativa, a cura dell’associazione culturale “La Ronzante gorgogliatrice” è organizzata in collaborazione con la Scuola Primaria “G. Comanedi” e il patrocinio del comune di Cisano Sul Neva.

Per tutto il periodo natalizio, in Sala Gollo, ospiterà il “Natale Ecologico” dove saranno esposti allestimenti realizzati dalle associazioni Cisanesi e dai bambini delle scuole con materiali ecologici e di riciclo. Sabato 21 dicembre, alle ore 17, Trail Notturno di Natale, su 8 Km, a cura dell’Asd Cisano2.0 a cui seguirà un brindisi per lo scambio degli auguri.

Un appuntamento, quello col Trail diventato ormai irrinunciabile per gli amanti degli sport outdoor, di cui Cisano sul Neva è diventato, negli ultimi anni, il punto di riferimento del comprensorio. La serata proseguirà, alle ore 21, nella nuova palestra adiacente al Polo scolastico, dove la Nuova Compagnia comica “Lucio Dambra” di Genova, di cui fanno parte alcuni attori della Compagnia goliardica “Mario Baistrocchi”, metterà in scena lo spettacolo “Un, due tre…stella!”. Atto unico liberamente ispirato ad autori vari del teatro genovese e non con la regia di Tiziana Pezzo e le scenografie di Roberto Zizzo. L’evento, a cura dell’associazione “La Ronzante Gorgogliatrice” è ad ingresso gratuito.

A chiudere il programma di eventi, domenica 5 gennaio, alle ore 15, grande “Caccia al tesoro” a coppie per adulti per le vie del paese con primo premio un viaggio a Parigi. Venticinque euro la quota di partecipazione. Per iscrizioni e informazioni telefonare al 320.9784140.