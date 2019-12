Grande partecipazione alla Cena di Natale della Delegazione e del Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio

Si è tenuta ieri, Giovedì 12 Dicembre, presso i Vivai Montina a Cisano sul Neva la tradizionale Cena di Natale della Delegazione e del Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio.

Grande successo per un evento che, rispetto agli anni passati, si è visto rinnovato nel format e nella location.

La serata, iniziata con un brindisi di benvenuto, è proseguita con la Tavola Pomologia dai Viva Montina che, grazie alla professionalità e alla preparazione di Daniela Andreis, hanno portato gli ospiti alla scoperta dei frutti liguri antichi e dimenticati.

Al termine della Tavola Pomologica gli ospiti sono stati accompagnati nella serra del Vivaio per gustare le pietanze servite dal Ristorante Scola di Castelbianco.

Subito dopo il rinfresco la serata è stata animata dai ragazzi del Gruppo FAI Giovani che hanno riassunto gli eventi e i risultati raggiunti nel 2019 e presentato alcune iniziative in programma per il 2020 quali per esempio la visita del 19 Gennaio alla mostra “Botero” di Bologna.

La serata si è conclusa con il lancio del Contest Fotografico #NataleconilFAI che partirà, a cura dei ragazzi del FAI Giovani, il 25 Dicembre e si concluderà il 7 Gennaio 2020 (info e regolamento online dal 22 Dicembre) e con la consegna di una cornice fotografica al Capo Delegazione Germana Gallo in segno di stima, affetto e ringraziamento per il lavoro svolto in questo suo primo anno di nomina e negli anni passati al FAI Delegazione di Albenga-Alassio.





La Delegazione e il Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio ringraziano e augurano buone feste ai Vivai Montina, nelle persone di Daniela Andreis a di Virginia Montina, membro FAI Giovani, per aver aiutato nell’organizzazione e per aver contribuito allo svolgimento della serata; tutti coloro che erano presenti e tutti coloro che ci seguono nelle iniziative durante l’anno.





Un ringraziamento e un augurio speciale da parte del Capo Delegazione Germana Gallo va a tutti i Delegati, nelle persone di Simone Ottonello, Roberta Bani, Marilena Boragno, Caterina Rosso, Elena Formento, Matteo Scavetta, Francesca Bogliolo e a tutti i volontari del Gruppo FAI Giovani e non che hanno animato con le loro idee e le loro iniziative questo 2019.





L’appuntamento è fissato al 22 Dicembre per scoprire tutti i dettagli sul FAI Contest e al 19 Gennaio 2020 per le Visita alla Mostra “Botero” di Bologna.