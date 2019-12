Il pianista Francesco Vichi in concerto ad Albenga a Palazzo Oddo

Sabato pomeriggio, 13 dicembre 2019, alle ore 16.45, al IV^ piano di Palazzo Oddo in Via Roma 58, un concerto di musica classica, tenuto dal maestro e compositore savonese Francesco Vichi, diplomato in pianoforte al Conservatorio di Lucca.

Con questo evento l'associazione Ammi, moglie medici e odontoiatri italiani, sezione ingauna-finalese, farà gli auguri di Natale alla città di Albenga. In programma musiche di Bach, Mozart, Chopin, Clementi, Beethoven, Casella e Rachmaninoff.

Ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, per un massimo di 50 posti di capienza della sala, telefonando al n° 0182.571443 e 333.7583683.