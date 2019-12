"Natale ma non solo": al San Carlo di Albenga le canzoni degli allievi della scuola di canto VoxArt

La fondazione Gian Maria Oddi in collaborazione con l’associazione VoxArt e con il patrocinio del Comune di Albenga presenta “Natale Ma non solo”. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Gian Maria Oddi e l’Associazione Culturale Musicale VoxArt.

Il concerto avrà luogo ad Albenga presso il teatro San Carlo, domenica 22 dicembre alle ore 21.00 Protagonisti della serata saranno i cantanti della scuola VoxArt che ormai è una delle realtà più affermate della zona, ciò è soprattutto merito degli ottimi risultati raggiunti dai suoi allievi che, in occasione del Natale, si esibiranno sia con cover di brani editi sia con i loro inediti realizzati per mezzo del percorso artistico che seguono grazie alla scuola e che consente la pubblicazione dei loro brani sugli store di tutto il mondo.

Interessante è il nuovo progetto che sta prendendo vita nel cantiere VoxArt, Davide Comentale in collaborazione con il comune di Albenga, la fondazione Oddi e l’associazione culturale VoxArt sta per avviare un progetto di sensibilizzazione all’uso della voce, per mezzo di lezioni di canto gratuite che si terranno in orario serale, tale corso sarà aperto a tutta la cittadinanza.